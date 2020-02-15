شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الحسنى.. مشبوه تموله قطر وتحتضنه تركيا لتشويه التحالف فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة "ماعت" تقريرا بالفيديو، يكشف عن مخططات قطر وتركيا، فى المنطقة، من خلال دعم عدد من العناصر الإخوانية فى الكثير من الدول التي تشهد صراع، وضمن هذه الشخصيات الإخواني الإرهابي عادل الحسني، الذى يعد ضمن العناصر المشبوهة التي تموله قطر وتحتضنه تركيا لتشويه التحالف في اليمن.

وذكر التقرير، أن عادل الحسني إحدى الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين اليمنية الذى انتقل مؤخرا إلى أحضان قناة الجزيرة القطرية الراعي الرسمي للإرهاب في المنطقة، استأجرته القناة القطرية لأنه معروف بولائه التام لتنظيم الحمدين فى قطر وتركيا وله تاريخه طويل في دعم التنظيمات الإرهابية في اليمن.

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كشف الإعلامى الخليجى، جمال الحربى، التعاون القائم بين قناة الجزيرة القطرية، وبين قيادات التنظيمات الإرهابية، قائلا فى سللسة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": إن قناة الجزيرة قناة الفتنة المعروفة تنشر حوارا مع القيادي بالقاعدة في اليمن عادل الحسني وتصفه بأنه من المقاومة الجنوبية بهدف تمرير المغالطات التي تستهدف التحالف العربي!

وقال الإعلامى الخليجى إن الجزيرة قناة الفتنة كعادتها تستضيف إرهابيين سواء كانوا من تنظيم الاخوان الإرهابي أو داعش أو المرتزقة المارقين، فعادل الحسني صديق حميم لأمير تنظيم القاعدة في أبين أبو عبيدة الحضرمي حيث كان حلقة الوصل بين حزب الإصلاح الإخواني والقاعدة في مدينة أبين ويحمل اسما حركيا في القاعدة هو أبو حذيفة، كما أن تاريخ الحسني معروف فقد كان أحد قيادات القاعدة في مدينة أبين التي أسقطت مدينتي زنجبار وجعار وأجزاء كبيرة من أبين في العام 2011.

وتابع الإعلامى الخليجى: عرف عن الحسنى دعم قيادات وعناصر القاعدة والتحول إلى وسيط عندما يشتد الخناق على العناصر الإرهابية، كما حدث في 2012 و216 عندما رأس لجنة الوساطة مع القاعدة، كما التحق الحسنى بالقتال ضد الحوثيين بعدن فى العام 2015 على رأس عناصر القاعدة فى إبين وعدن، ولكنه تورط بعد هزيمة الحوثيين فى نهب أسلحة المقاومة وتسليمها للعناصر الإرهابية.

واعتقل الحسنى من قبل القوات الأمنية فى عدن بعد الكشف عن تورطه فى قضايا إرهابية، وأطلق سراحه فى 2016 إثر وساطات قبلية وضغوط إعلامية من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى و قطر.