بيل جيتس يحذر من خطورة فيروس كورونا حال انتشاره في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سياتل- (د ب أ):

حذر رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس من أنه إذا انتشر فيروس كورونا الجديد في إفريقيا، يمكن أن يصبح الوضع مأسويا، أكثر مما عليه في الصين حتى الآن- حيث تم إغلاق مدن بأكملها لاحتواء المرض.

وقال جيتس أمس الجمعة إنه إذا انتشر المرض في إفريقيا، سيكون الوضع "مأسويا أكثر مما عليه في الصين".

وأضاف جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" في مؤتمر للرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة في سياتل "ولا أحاول التقليل من شأن ما يحدث في الصين".

وتابع جيتس أن فيروس كورونا أو كوفيد19 الذي أصاب أكثر من 66 ألف شخص وقتل أكثر من 1500 في الصين، يمكن أن يعرض العالم لـ"وضع من المحتمل أن يكون سيئا للغاية".

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وقال "إنه تحد ضخم".

وأضاف جيتس "هناك الكثير الذي لا نعرفه بشأن هذا الوباء الحالي، لكن هناك الكثير الذي نعرف أنه يظهر أن ذلك يمكن أن يكون أمرا مأسويا للغاية – لاسيما عندما ينتشر في مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

وخارج البر الرئيسي الصيني، هناك المئات من الإصابات المؤكدة عالميا.

وقد أكدت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس الجمعة اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس وهى لـ"أجنبي" وفقا لما ذكرته الوزارة، حيث تم عزلها.

وجمعت المؤسسة التي يديرها جيتس وزوجته ليندا أموالا قيمتها حوالي مئة مليون دولار، متاحة لمحاربة الوباء وتطوير لقاح.