تركيب عدادات حديثة استعدادا لتطبيق منظومة الأعمدة الذكية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه جرى البدء في أعمال تركيب عدادات حديثة، استعدادا لتطبيق المنظومة الجديدة لأعمدة الإضاءة الذكية، والتي يجري تجربتها فى محافظة بورسعيد، لتعميمها على كافة المحافظات.

وأشار رئيس الحي، إلى أن إدارة الكهرباء بالحي قامت بتركيب العدادات الحديثة داخل الولاعات الكهربائية بشارعي نهضة مصر ومحمد علي.

كان اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، قد عقد اجتماعا مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، لبدء تنفيذ تجربة الإضاءة الذكية للأعمدة بشوارع الأحياء المختلفة، بالتنسيق بين وزارات "التنمية المحلية، المالية، الكهرباء" والهيئة العربية للتصنيع لإضاءة 26 مليون كشاف على مستوى المحافظات، بواسطة عدادات تعمل بالـ GPRS.

وتشهد محافظة بورسعيد تركيب 30 عداد كافية لإضاءة 1200 كشاف، على أن يجري تنفيذ المنظومة في شوارع "محمد علي، عاطف السادات، نهضة مصر، مصطفى كامل، وصلاح سالم"، تحت إشراف مهندس عماد البرشة، وكيل مديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد.