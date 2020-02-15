وزير النقل يتفقد العمل بمحور بديل خزان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته اليوم السبت، لمحافظة أسوان، مشروع محور بديل خزان أسوان، والذى يعد بديلا لكوبرى الخزان القديم، ويربط المحور الجديد بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة".

وخلال الجولة، استمع الوزير لشرح حول مشروع محور بديل الخزان، وتكلفته التقديرية التي تصل إلى 2 مليار جنيه، بطول 5.4 كيلو، وعرض 30 مترًا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه.

ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا، منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، بالإضافة إلى نفقين.