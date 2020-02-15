شبورة كثيفة ببورسعيد.. والمحافظة تحذر قائدي السيارات|صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، شبورة كثيفة على أنحاء المدينة الساحلية كلها، ما تسبب في شبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة، وبطء في حركة عبور المعديات بين ضفتي القناة.

وانتظمت حركة دخول وخروج السفن بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -القطاع الشمالي- وتواصل الموانئ عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، كما انتظم العمل بكوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.

وطالبت محافظة بورسعيد قائدي السيارات، في بيان مقتضب، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، نظرًا لوجود شبورة كثيفة على الطرق، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، السبت، طقسٌ مائلٌ للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مائل للحرارة، شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.