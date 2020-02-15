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مقتل 15 طفلاً في حريق بدار للأيتام في هايتي

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لقي 15 طفلاً على الأقل حتفهم إثر اندلاع حريق في دار للأيتام في هايتي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة.

واندلع الحريق في منطقة "كينسكوف" جنوب مدينة بورت او برنس عاصمة هايتي.

وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إنه كان هناك رضع وأطفال صغار بين القتلى.

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وذكرت صحيفة "لو نوفيلست " إن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة عدد آخر من الأطفال.

وكتب رئيس هايتي جوفينيل مويس على موقع تويتر "أشعر بألم عميق بسبب وفيات الأطفال".

وأضاف "أدعو السلطات المعنية إلى التحقيق سريعاً في سبب وقوع هذه المأساة".

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