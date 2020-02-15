حرب جديدة.. إدارة ترمب ترفع ضرائب إيرباص لـ 15%

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أعلنت الولايات المتحدة أنّها سترفع نسبة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10% حالياً إلى 15% اعتباراً من 18مارس.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضت في أكتوبر ضريبة بنسبة 10% على طائرات إيرباص الأوروبية وذلك في إطار إجراءات عقابية استهدفت ما قيمته 7.5 مليار دولار من الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

والزيادة الجديدة التي كشف عنها مكتب الممثّل التجاري للولايات المتحدة في بيان، تأتي بعد أيام قليلة من إعلان ترمب أنّ الوقت قد حان للتفاوض “ببالغ الجدية” على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

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والاثنين قال ترمب في خطاب بالبيت الأبيض إنّ “أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية”، مبدياً أسفه لـ”العجز الهائل” الذي سجّل في الميزان التجاري بين واشنطن وبروكسل “خلال الأعوام العشرة أو الـ12 الأخيرة” إضافة إلى “حواجز جمركية تفوق كل تصوّر”.

ويحضّ الرئيس الأميركي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تشرع أسواقها في شكل أكبر أمام المنتجات الأميركية، وخصوصا الزراعية.

وكان ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنا في نهاية يناير، في ختام اجتماع في دافوس، عن نيّتهما إحياء الورشة الاقتصادية عبر الأطلسي والتوصّل إلى اتفاق في غضون أسابيع.