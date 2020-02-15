الارشيف / اخبار العالم

صور عباس وهنية تثير الجدل في شوارع تل أبيب

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 15 فبراير 2020 10:15 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أمر رئيس بلدية تل أبيب بإزالة لافتات على الطرق السريعة تدعو فيما يبدو إلى استسلام القادة الفلسطينيين تحت تهديد السلاح من أجل السلام.

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي في بيان إن اللافتات ستتم إزالتها وإن صورتها “تحرض على العنف وتشير إلى تصرفات داعش والنازيين الذين لا نريد أن نكون بينهم”.

Advertisements

وكُتب على اللافتات “يتحقق السلام فقط مع الأعداء المهزومين”. وتصور اللافتات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية معصوبي العينين ويستسلمان في منطقة حرب بينما تحلق طائرات هليكوبتر.

وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون باعتبارها منحازة.

ولم يتضح من يرعى اللافتات في تل أبيب العاصمة التجارية لإسرائيل أو ما إذا كانت الحملة تهدف إلى مساعدة الأحزاب اليمينية في الانتخابات العامة التي تجرى في الثاني من مارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور عباس وهنية تثير الجدل في شوارع تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا