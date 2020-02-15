كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فضيحة جديدة لأنقرة.. ضابط تركي يقتل مُجندًا قطريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم ناشطون، ضابطًا تركيًا، بقتل الشاعر القطري مشعل بن عكروم المري، وتحدثوا عن احتلال تركي لقطر وذل وإهانة.

وتصدر هاشتاج "#مشعل_ال_عكروم و#تركيا_تقتل_شاعر_قطري"، موقع "تويتر"، حيث قدم البعض روايات مختلفة لوفاته، في ظل صمتي رسمي مطبق من الدوحة والجهات القطرية الرسمية، التي لم تتعرض لوفاة المري الذي انضم للجيش القطري أخيراً، حسب هذه الروايات.

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وأكدت عائلة الشاعر القطري الراحل وفاته، وجاء في حساب شخص يدعى عبد العزيز المري أن "مشعل توفي فجر يوم 26 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه كان مشاركاً في دورة صاعقة في الجيش" القطري، ونقلًا عن موقع قناة الحرة.

ونشر ناشطون على تويتر مقاطع فيديو للشاعر وهو يلقي قصيدة، وصورة قالوا إنها للضابط التركي الذي قتله، وكتب البعض أن مشعل انضم للجيش القطري، وأشرف على تدريبه جنود أتراك، كانوا يسلطون عليه عقوبات قاسية أدت في النهاية إلى وفاته".