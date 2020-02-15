كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب بتفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، طالب بتفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا، لأن السلام والأمن في منطقة البحر المتوسط أصبح على المحك، حسب.

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وقال شينكر، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ للسياسة الخارجية الأمريكية في ليبيا،: "يجب معالجة القضايا الصعبة في ليبيا مثل تفكيك الجماعات المسلحة، والتصدي للميليشيات المتطرفة، والعمل على توزيع عادل لموارد ليبيا".

وأضاف شينكر، أن "تواصل العنف في ليبيا سيؤدي إلى تطرف كافة الأطراف، إضافة إلى وجود مرتزقة روس وكذلك من سوريا، وتشاد، والسودان، فروسيا وتركيا تسعيان لتحقيق أجندتهما في المنطقة، إن السلام والأمن في منطقة البحر المتوسط، أصبح على المحك الآن".