كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق ضخم بدار للأيتام في هايتي وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في دار للأيتام تديره منظمة خيرية أمريكية، أسفر عن مصرع 15 طفلا في هايتي.

وأحرقت النيران التي أتت على دار (كنيسة فهم الكتاب المقدس) للأيتام في ضواحي بورت أو برنس عاصمة هايتي، طفلين بينما توفي 13 اختناقا.

ويدير الكنيسة مجموعة غير هادفة للربح تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها والكنيسة مقرها بنسلفانيا. ولم يتضح حتى بعد سبب الحريق.

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وكانت أرييل جينتي فيلدروين مديرة معهد الرعاية الاجتماعية في هايتي، قالت إن دار الأيتام التي كانت ترعى نحو 60 طفلا لا تملك تصريحا من الدولة للعمل.

ويذكر أن 35 فقط من بين 754 دارا للأيتام في هايتي مصرح بها رسميا، بينما تسعى 100 أخرى للحصول على ترخيص بالعمل، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.