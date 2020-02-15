في عيد الحب.. الداودية تغني عن قصة هيثم مفتاح ونهيلة “باربي”- فيديو

أصدرت الفنانة الشعبية زينة الداودية، أمس الجمعة، عملا جديدا، يشارك فيه إلى جانبها الكوميدي هيثم مفتاح، وعارضة الأزياء الشهيرة، نهيلة امقيلي.

واختارت الداودية في جديدها، الغناء حول قصة حب حزينة، يجسدها صورة في الكليب الكوميدي المحبوب هيثم مفتاح، الملقب بـ”الحبيب”، وعارضة الأزياء نهيلة امقيلي المعروفة بلقب “باربي”.

أغنية ” بيبان زهري ” من كلمات محمد أمير وألحان أشرف فقيهي، فيما عاد التوزيع لبدر المخلوقي، وقد صور العمل بطريقة الفيديو كليب في مدينة طنجة تحت إدارة المخرج المغربي، حسن الكورفتي.

ويأتي العمل الجديد للداودية بعد أعمال أدت فيها ألوانا غنائية مختلفة، بلهجات متنوعة، إذ إلى جانب الشعبي أدت الراي، والشعبي، والمصري، والعراقي، والخليجي.