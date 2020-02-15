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مليشيا الحوثي تقطع الاتصالات عن محافظة الجوف للأسبوع الرابع على التوالي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 15 فبراير 2020

واصلت مليشيا الحوثيين التي تتحكم بالاتصالات من صنعاء قطع الاتصالات عن محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) للأسبوع الرابع على التوالي.

 

وتشير المعلومات إلى أن المليشيا عزلت المحافظة عن العالم في ظل هجمة شرسة تشنها المليشيات على المحافظة وتصاعد وتيرة المواجهات في أكثر من جبهة هناك.

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وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مواجهات عنيفة تدور في منطقة العقبة شمال شرق الجوف وفي جبال المقاطع المحاذية لجبال يام جنوب مديرية الغيل غربي الجوف.

 

هذا وتواصل مليشيا الحوثي شن هجومها العنيف على محافظة الجوف من أكثر من محور.

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