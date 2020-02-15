شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة إندونيسية تحظر بيع الخفافيش والثعابين بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020 أكد مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا أن مدينة توموهون الواقعة في مقاطعة سولاوسي الشمالية أوقفت بيع الحيوانات الغريبة بسبب مخاوف من فيروس كورنا.

وتشتهر مدينة توموهون بوجود سوق لبيع اللحوم والحيوانات الحية بما في ذلك الفئران والثعابين والخفافيش والقردة للاستهلاك الآدمي. ويعود السبب لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا إلى بيع مثل هذه الحيوانات الغريبة في سوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين.

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