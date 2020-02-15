أمانة بغداد تكشف سبب عدم إعادة فتح طريق محمد القاسم رغم إكمال أعمال الصيانة

عزت أمانة بغداد، اليوم السبت، أن عدم إعادة افتتاح طريق محمد القاسم رغم إنجاز أعمال الصيانة إلى انتظار تصلب الكونكريت، مبينةً أن الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الحالي ستشهد إعادة فتح الطريق.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تساؤلات تردها عن توقف أعمال الصيانة"، موضحةً أن "الأعمال ليست متوقفة بل أنها أنجزت بالكامل".
وبينت، أن "عدم إعادة فتح الطريق هو بسبب انتظار تصلب الكونكريت لا سيما أن الأيام الماضية شهدت انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة والذي من شأنه أن يؤخر تصلب الكونكريت عدة أيام".
وأشارت إلى أن "الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الحالي ستشهد افتتاح الطريق المذكور أمام حركة السير والمرور بالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
وبينت، أن "عدم إعادة فتح الطريق هو بسبب انتظار تصلب الكونكريت لا سيما أن الأيام الماضية شهدت انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة والذي من شأنه أن يؤخر تصلب الكونكريت عدة أيام".
وأشارت إلى أن "الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الحالي ستشهد افتتاح الطريق المذكور أمام حركة السير والمرور بالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
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