مادورو يصف نظيره البرازيلي بـ"الفاشي" ويتهمه بالسعي للحرب

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2020/2/15 10:53 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - أرشيفية
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بالسعى إلى إشعال "نزاع مسلح" بين بلديهما.
وقال مادورو أمام صحفيين أجانب في كراكاس إن "بولسونارو يقوم بتدريب القوات المسلحة البرازيلية لنزاع مسلح مع فنزويلا، وبدعمه مجموعة إرهابيين هاجموا ثكنة عسكرية فنزويلية".
وتابع "هناك مجموعات إرهابية تعد انطلاقا من الأراضي البرازيلية هجمات وعمليات توغل عسكرية ضد فنزويلا، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا"، واصفا بولسونارو بـ"الفاشي".
وأشار مادورو بذلك إلى هجوم شنه في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي فارون من الجيش الفنزويلي على مركز عسكري بولاية بوليفار المحاذية للبرازيل.
وبعد الهجوم الذي قتل فيه جندي، طلب 5 من المشاركين فيه اللجوء إلى البرازيل.
ومن المرتقب أن تجري تدريبات عسكرية كبيرة تسمى "الدرع البوليفاري 2020" السبت والأحد في عدد من مناطق فنزويلا وخصوصا على الحدود مع كولومبيا والبرازيل.
والبرازيل وكولومبيا والبيرو جزء من نحو 60 دولة تعمل على رحيل مادورو، بعد أن اعترفت المعارضة الفنزويلية بالمعارض خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
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