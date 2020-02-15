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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تتهم إيرانيين بمحاولة اختراق مواقع إلكترونية لجامعات غربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
حاول إيرانيون مدعومون من حكومة بلادهم اختراق مواقع إلكترونية تخص جامعات غربية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما ذكرت مؤسسة البث الهولندية «إن أو إس» أمس (الجمعة).
وذكرت أن «شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات اكتشفت أن إيرانيين تدعمهم الحكومة سعوا إلى اختراق مواقع إلكترونية تخص جامعات في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا خلال الأشهر الماضية».
ولم يتضح إن كانت محاولات الاختراق قد نجحت، بما فيها محاولات اختراق أجهزة ثلاث جامعات هولندية.
وقالت «إن أو إس» نقلاً عن اختصاصي الأمن الإلكتروني غروين نابر، إن «المخترقين كانوا يحاولون سرقة مواد أكاديمية لاستخدامها في مدارس إيرانية».
وطبقا لـ«رويترز»، فإن العلاقات الدبلوماسية بين إيران وهولندا توترت منذ اتهم الهولنديون طهران بالتخطيط لعمليتي اغتيال سياسي في هولندا ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليها في العام الماضي.
ونفت طهران ضلوعها في إطلاق النار على منشقين إيرانيين في هولندا.
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