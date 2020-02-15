المكسيك تنتظر وصول مروحيات روسية من طراز "أنسات"

لفت المدير العام صيانة مروحيات "أنسات" في أميركا اللاتينية خوسي دي فيسينتي في حديث صحافي الى أن المكسيك تنتظر البدء في استلام مروحيات روسية من طراز "أنسات" في نيسان المقبل.
واشار الى ان "شركة توزيع المروحيات في المكسيك تشتري في البداية مروحيتين من طراز "أنسات"، وتتطلع إلى شراء 11 مروحية أخرى لزبائنها"، لافتا الى أن "الشركة تنوي فوق ذلك تسليم 27 مروحية من طراز "أنسات" إلى مركز الإسعاف الجوي المكسيكي".
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