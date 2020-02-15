الولايات المتحدة تمنع دخول قائد الجيش السريلانكي المتهم بجرائم حرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتّحدة، الجمعة، أنّ قائد الجيش السريلانكي الجنرال شافيندرا سيلفا ممنوع من دخول أراضيها، مبرّرة قرارها بأنّه متّهم بارتكاب جرائم حرب.



وتتّهم منظّمات عدّة، في مقدّمتها الأمم المتحدة، الجنرال سيلفا بالقيام بدور رئيسي في جرائم الحرب التي ارتكبت في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التي دارت بين القوات الحكومية وانفصاليي التاميل على مدى 37 عاما، وقتل خلالها 100 ألف شخص، وانتهت في 2009 بهجوم واسع النطاق شنّته القوات الحكومية وقتل فيه 40 ألفا من التاميل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إنّ هذه الاتهامات "خطرة" و"موثوق بها" وبناء عليه لن يُسمح للجنرال ولا لأفراد أسرته بدخول الأراضي الأمريكية".

وحضّ بومبيو، في بيان، الحكومة السريلانكية على تعزيز حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.