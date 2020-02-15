- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يعلن عن خطة لتأمين الجنوب والتصدي للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الجيش الوطني الليبي عن خطة لتأمين مناطق الجنوب والتصدي للخلايات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة .
وقال مسؤول مكتب الإعلام بمنطقة براك الشاطئ، محمد الأفيرس، أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تؤمن وتحمي منطقة حقل الفيل النفطي، وذلك عقب التعدي عليه من قبل الميليشيات الإرهابية.
وأوضح أن الجيش الليبي يتصدى للميليشيات والمرتزقة والإرهابيين القادمين من دول أفريقية مجاورة.
وأشار إلى وجود ولاءات قبلية لبعض الجماعات الإرهابية في مناطق القطرون وأم الأرانب، تتعاون مع المرتزقة التشادية لتنفيذ الأعمال الإرهابية في الجنوب.
وأكد أن الجيش الليبي يكافح تسلل الجماعات الإرهابية إلى المناطق الجنوبية، ويعمل على فرض الأمن في كافة المناطق المحررة، ولديه خطة أمنية للقضاء على الخلايا النائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن عن خطة لتأمين الجنوب والتصدي للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.