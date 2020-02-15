الجيش الليبي يعلن عن خطة لتأمين الجنوب والتصدي للإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي عن خطة لتأمين مناطق الجنوب والتصدي للخلايات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة .

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وقال مسؤول مكتب الإعلام بمنطقة براك الشاطئ، محمد الأفيرس، أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تؤمن وتحمي منطقة حقل الفيل النفطي، وذلك عقب التعدي عليه من قبل الميليشيات الإرهابية.

وأوضح أن الجيش الليبي يتصدى للميليشيات والمرتزقة والإرهابيين القادمين من دول أفريقية مجاورة.

وأشار إلى وجود ولاءات قبلية لبعض الجماعات الإرهابية في مناطق القطرون وأم الأرانب، تتعاون مع المرتزقة التشادية لتنفيذ الأعمال الإرهابية في الجنوب.

وأكد أن الجيش الليبي يكافح تسلل الجماعات الإرهابية إلى المناطق الجنوبية، ويعمل على فرض الأمن في كافة المناطق المحررة، ولديه خطة أمنية للقضاء على الخلايا النائمة.