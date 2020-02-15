ليبيا .. إنتهاكات ميليشيا الوفاق تشعل المعارك في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تسببت إنتهاكات ميليشيا حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج في إشعال المعارك والمواجهات، أمس، في طرابلس .



وأقدمت ميليشيا الوفاق المدعومة بمرتزقة تركيا بإطلاق عدداً من القذائف الصاروخية على أحياء سكنية كالهضبة وصلاح الدين وبوسليم.

وسمع شهود دوي انفجار صواريخ في منطقة مشروع الهضبة الزراعية على بعد حوالى 30 كيلومتراً كيلومتراً جنوب العاصمة. وسقطت صواريخ أخرى، اطلقتها الميليشيات المنتهكة للهدنة، في أحياء سكنية أسفرت عن مقتل امرأة واصابة أربعة مدنيين آخرين.

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ونقلت جريدة البيان عن مصادر طبية في طرابلس أن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وكذلك إلى تدمير عدد من المساكن والمحلات وخاصة في بوسليم ومشروع الهضبة.

وأعلن المجلس البلدي أبوسليم تعرض منزل في محلة باب السلام بالبلدية إلى التدمير جراء سقوط قذيفة عليه، وتحطم ممتلكات أصحابه، كما أن شظايا التفجير تسببت في أضرار بالمباني المجاورة، التي تصدعت جدرانها جراء الحادث، إضافة إلى تضرر سيارات للأهالي.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن سقوط 4 قذائف عشوائية على جامعة طرابلس. وقال المركز إن هناك، أنباء عن 4 قذائف عشوائية أطلقتها الميليشيات سقطت بجامعة طرابلس، وحالة من الهلع وسط الطلبة، ومحاولة اخرى للإخوان الإرهابيين لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين«، بحسب تعبيره.

وتابع المركز: «ما زالت الميليشيات والمرتزقة في طرابلس تعبث بممتلكات أهلنا وأرواحهم وبعد قذائف الجامعة في طرابلس، قذيفة أخرى تسقط على حي البطاطا بطرابلس وأنباء عن أضرار مادية ووفاة امرأة».

إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن أكثر من ألف مسلح من منتسبي ما يسمى الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا انضموا إلى جبهات القتال في جنوب وشرق مصراتة لدعم ميليشيات المدينة.