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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا خلال الليل وصباح الأحد ويتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.
وقال إن الرياح تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 16 إلى 26 تصل إلى 38 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 06:08 ..والجزر الأول عند الساعة 11:39 عند الساعة 23:19 .
أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:59 المد الثاني عند 02:22 ..والجزر الاول عند الساعة 08:33 الجزر الثاني عند الساعة 20:21 .
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 22 13 80 45
دبي 23 14 80 40
الشارقة 23 10 85 40
عجمان 23 14 80 40
أم القيوين 23 11 90 40
رأس الخيمة 24 10 85 45
الفجيرة 25 16 65 35
العين 24 10 90 30
ليوا 23 11 90 40
الرويس 19 15 75 50
السلع 19 14 80 45
دلما 21 15 80 50
طنب الكبرى 20 15 80 45
طنب الصغرى 20 15 80 45
أبو موسى 20 15 80 45 .
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