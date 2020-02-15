شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت، شباط 15، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:



تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة )، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك و الجوف.

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