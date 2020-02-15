الفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" تختبر المدفعية في بحر بارنتس

دخلت أول فرقاطة من الإنتاج الضخم من مشروع 22350 "أدميرال أسطول كاساتونوف" بحر بارنتس الجمعة لإجراء اختبار آخر، هذه المرة سيقوم الطاقم بالتحقق من مدفعية السفينة.
واشار القبطان ورئيس الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي فديم سيرغا، الى ان "الفرقاطة ستطلق النار على أهداف بحرية لضرب الدرع"، لافتا الى ان "الطاقم سيستخدم المدفعية أ-192، بالإضافة إلى نظام المدفع السريع للدفاع الجوي "بالاش".
هذا وقامت السفينة باختبار نظام الحرب الإلكترونية، واختبرت أيضًا نظام الصواريخ "بوليمنت – ريدوت". حلقت طائرات سو-24 وأ إن-26 حول "الأدميرال كاساتونوف" على ارتفاعات ومسافات مختلفة.
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