إرجاء الانتخابات التشريعية المقرّرة في أثيوبيا في آب أسبوعين

أعلنت رئيسة مفوضية ​الانتخابات​ في ​أثيوبيا​ بيرتوكان ميديكسا في تصريح أنّه "وفقاً لأحكام القانون، قرّرنا تغيير موعد الانتخابات إلى 29 آب أي تأجيل لمدة أسبوعين عن الموعد المحدد أساسا"، مشيرة الى "أننا سنعمل مع الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للتقليل من تأثير موسم الأمطار على الجدول الزمني للانتخابات".

لكنّ هذا الإرجاء ​القصير​ الأمد لا يلبّي مطلب المعارضة لأنّ موسم الأمطار في أثيوبيا يكون في آب في منتصفه، الأمر الذي ينعكس سلباً على إقبال الناخبين بسبب وعورة الطرق في أنحاء كثيرة من البلاد خلال هذه الفترة.

وتعتبر هذه الانتخابات خطوة حاسمة في عملية الانتقال السياسي التي يحاول رئيس الوزراء أبيي أحمد (43 عاماً)، الحائز على ​جائزة نوبل​ للسلام 2019 إنجازها في بلد يشهد أعمال عنف قبلية متزايدة.