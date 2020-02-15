رئيس الصين يؤكد ان الولايات المتحدة الأميركية تشكل خطرا على بلاده

نفى وزير الخارجية ​الصين​ي، ​وانغ يي​ ما تعلنه صحة ​واشنطن​ من أن بكين تشكل خطرا عليها، وأكد أن العكس هو الصحيح. وذكر أن ​البرلمان الصيني​ لم يتبن أي قانون بشأن ​السياسة​ الداخلية الأميركية أو ما يخص ​الولايات المتحدة​ الأميركية في حين وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة كاملة من القوانين التي تمثل تدخلا فظا في شؤون تخص الصين.

ونوه الوزير الصيني إلى أن سفن الأسطول الصيني والطائرات العسكرية الصينية لم تبرز قوتها قرب مياه الولايات المتحدة الأمريكية وأجوائها في حين تفعل ذلك ​السفن​ والطائرات الحربية الأمريكي قرب الحدود الصينية باستمرار.

وأشار إلى أن الصين لم تفرض أي ​عقوبات​ على الشركات الأميركية في حين تبذل الولايات المتحدة الأميركية ما بوسعها للضغط على الشركات الصينية.