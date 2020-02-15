مقتل ثمانية جنود ماليين في هجوم في وسط البلاد

أعلن الجيش المالي مقتل ثمانية من جنوده وإصابة أربعة في كمين نصب لهم في منطقة غاو، وذلك غداة مقتل 21 مدنياً في هجوم وقع أيضاً في وسط البلاد الذي يشهد بصورة متزايدة هجمات جهادية ومواجهات محلية، كما قتل جندي تاسع في هجوم منفصل وقع الجمعة أيضاً في موندورو.
وأتى هذا الهجومان بعيد ساعات على مقتل 21 مدنياً على الأقلّ في هجوم شنّه مسلّحون ليل الخميس-الجمعة على قرية أوغوساغو في وسط مالي.
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