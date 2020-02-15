مقتل 15 طفلا في حريق بدار للأيتام في هايتي

أعلنت سلطات هايتي أن 15 طفلا قتلوا في حريق شب خلال الليل في دار للأيتام تديره منظمة خيرية أميركية. يذكر ان الكنيسة تديرها مجموعة غير هادفة للربح تتخذ من ​بنسلفانيا​ مقرا لها والكنيسة مقرها بنسلفانيا. ولم يتضح حتى بعد سبب الحريق.

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