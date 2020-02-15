احتجاجات أمام القصر الرئاسي في المكسيك تطالب بوقف قتل النساء

أشارت وكالة "رويترز" الى أن "عشراء النشطاء تجمعوا امام قصر الرئاسة في ​المكسيك​ في ​عيد الحب​ لمطالبة السلطات بوضع حد لجرائم ​العنف​ ضد ​المرأة​، والتعبير عن غضبهم من طريقة تعامل وسائل الإعلام مع الأنباء عن قتل النساء"، لافتة الى ان "​المحتجين​ وغالبيتهم من النساء رددوا هتافات بينها "كفى قتلا"، ورشقوا أبواب القصر بالطلاء الأحمر".

واستنكر النساء نشر بعض الصحف المحلية صورة مسربة لجثة الشابة إنغريد إسكاميليا البالغة من العمر 25 عاما التي قتلت طعنا على يد زوجها الأسبوع الماضي، مرددين "الإعلام متواطئ".

وأشار المتظاهرون إلى أن قتل إنغريد ليس إلا آخر حلقة في سلسلة الجرائم الوحشية المرتكبة بحق النساء على نطاق واسع في البلاد.

ودعا المحتجون رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، الذي كان داخل القصر الرئاسي أثناء التظاهرة، إلى تفعيل الجهود الرامية لوقف العنف ضد النساء.