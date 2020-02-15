إليوت إنجل: ادارة ترامب قدمت معلومات كاذبة لتبرير قتل سليماني

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنجل أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت معلومات كاذبة لتبرير جريمة اغتيال قائد فيلق الدس قاسم سليماني.
ونقلت شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية عن إنجل توضيحه ان "التقرير الرسمي للبيت الأبيض حول العملية لا يشير إلى أي تهديد وشيك على موظفي وسفارات الولايات المتحدة ويظهر أن المبررات التي قدمها ترامب للشعب الأميركي كانت كاذبة".
وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد قتل هجوم جوي أمريكي غادر بطائرة مسيرة في حرم مطار بغداد فجر الجمعة 3 يناير.
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