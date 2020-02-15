إليوت إنجل: ادارة ترامب قدمت معلومات كاذبة لتبرير قتل سليماني

أكد رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب الأميركي​ ​إليوت إنجل​ أن إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ قدمت معلومات كاذبة لتبرير جريمة اغتيال قائد فيلق الدس ​قاسم سليماني​.

ونقلت شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية عن إنجل توضيحه ان "التقرير الرسمي للبيت الأبيض حول العملية لا يشير إلى أي تهديد وشيك على موظفي وسفارات ​الولايات المتحدة​ ويظهر أن المبررات التي قدمها ترامب للشعب الأميركي كانت كاذبة".

وكان قائد قوات "​القدس​" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني قد قتل هجوم جوي أمريكي غادر ب​طائرة​ مسيرة في حرم مطار ​بغداد​ فجر الجمعة 3 يناير.

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