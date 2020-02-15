مالي: الجيش يعلن مقتل 8 من جنوده في كمين بوسط البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو - (أ ش أ):

أعلن الجيش المالي مقتل 8 من جنوده في كمين نصب لهم في منطقة جاو وسط البلاد.

وقال الجيش المالي - في بيان مقتضب، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "إن الكمين أوقع 8 قتلى و4 جرحى في صفوف القوات المسلّحة المالية التي تكبّدت أيضاً خسائر في العتاد"، من دون أن يحدد الجهة المشتبه بوقوفها خلف الهجوم الذي استهدف الجنود في قرية بينتيا"، مشيرا إلى مقتل جندي تاسع في هجوم منفصل وقع أمس في منطقة "موندورو".

ويأتي الهجومان بعد ساعات على مقتل 21 مدنياً على الأقلّ في هجوم شنّه مسلّحون أمس الأول (الخميس)، على قرية أوجوساجو في وسط مالي.

يشار إلى أن هذه المنطقة دخلت دوامة عنف منذ عام 2015، حين ظهرت جماعة متشددة يقودها الزعيم القبائلي المتطرف محمد كوفا الذي جنّد عدداً كبيراً من أبناء الفولاني التي ينتمي إليها، والتحق كوفا بجماعة ترتبط بتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي.​