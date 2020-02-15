البيت الأبيض: تفشي "كورونا" ربما يقلص الناتج المحلي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن تفشي فيروس كورونا في الصين "ربما" يقلص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول بواقع 0.2 إلى 0.3%.

وأضاف كودلو - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم (السبت) - "نعتقد أننا ربما نفقد في الربع الأول 0.2 أو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي".

وكانت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، أعلنت أن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق، وبذلك يتخطى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.