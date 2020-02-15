واشنطن تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الطائرات الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تزيد الرسوم الجمركية المفروضة على الطائرات التي يتم استيرادها من الاتحاد الأوربي بنسبة 15%، ارتفاعا من الرسوم السابقة التي كانت تقدر بـ10%، وذلك اعتبارا من 18 مارس المقبل، وهو ما يأتي في إطار النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن شركة "ايرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.
وكانت منظمة التجارة العالمية، أعلنت أن المساعدات الأوروبية لشركة "ايرباص" غير قانونية وسمحت للولايات المتحدة بالرد بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي لتتمكن من استعادة مايصل إلى 7.5 مليار أمريكي في صورة تعويضات.
وتعد الخطوة تعديلا من الممثل التجاري الأمريكي لرسوم معلنة مسبقة، من بينها 10 بالمئة ضريبة على الطائرات و25 بالمئة رسوم على النبيذ والويسكي والجبن والزيتون من العديد من الدول .
كما أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح أوروبا في قضية موازية ضد شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، منافس "ايرباص" إلا أن بروكسل لم تحصل بعد على الحق في فرض رسوم خاصة بها.
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