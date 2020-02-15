​​​امتحان موحد ومناهج جديدة.. كيف يبدو شكل الصف الرابع الابتدائي في 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لمنظومة التعليم الجديدة، والتي تطبق على الطلاب عام 2022.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم منظومة تعليمية جديدة، في سبتمبر 2018، بدأت بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، وتستمر حتى الصف الثالث الابتدائي.

وتعتمد المناهج على محتوى موحد يضم مواد "عربي ورياضيات وعلوم ودراسات ولغة إنجليزية وتربية دينية وأنشطة"، وتعتمد الدراسة على وحدات متعددة التخصصات، ومواد منفصلة، مثل "اللغة الإنجليزية والتربية الدينية".

ويعتمد نظام التقييم في الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية (بدون امتحانات)، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية، والمهارات الشفهية والتحريرية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي: (يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق، يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر، يلبي التوقعات أحيانًا ويرمز له باللون الأصفر، وأقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر).

وعقب انتهاء الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية في النظام الجديد عام 2021، ينتقل التلاميذ إلى الصف الرابع الابتدائي في ثوب جديد، تكشفت ملامحه من خلال تصريحات الوزير حول عملية البناء التي تحدث عنها في المؤتمرات الصحفية أو المقابلات التلفزيونية.

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وينشر "الخليج 365" أبرز ملامحها:

- بناء منهج جديد لطلاب الصف الرابع الابتدائي عام 2022.

- تخفيف المناهج في المرحلة الابتدائية ليستمتع التلاميذ بإجازتهم.

- تفكيك مواد الباقة في الصف الرابع الابتدائي ويتم دراستها بشكل منفصل.

- إجراء امتحانات موحدة للتلاميذ لقياس مستوى فهمهم واستيعابهم للسنوات الثلاث الماضية.