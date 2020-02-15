مصرع طفل اصطدم بطابق خرساني داخل مصعد عقار بالخصوص

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه، أثر اصطدام رأسه بطابق خرساني، أثناء ركوبه بصحبة والدته مصعد العقار الذي يقطنون به بالخصوص، جرى نقل جثة الطفل للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقية بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط طفل من علو ووفاته بالعقار محل سكنه.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وعلى الفور انتقل الرائد محمد شديد رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال عاملة بمصنع غزل 24 سنة، ومقيمة السقيلي – دائرة القسم، وبصحبتها نجلها 3 سنوات، المصعد الخاص بالعقار سكنهما غافلها نجلها المذكور وقام بالإطلال برأسه من الجزء الواصل بين الطابقين الرابع والخامس مما أدى لاصطدام رأسه بالجزء الخرساني بالطابق الخامس نتج عنه سقوطه ببئر المصعد وحدوث إصابته بكسر بالجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ووفاته متأثرا بإصابته.

بسؤال والدة الطفل المتوفي، أيدت مضمون ما أسفر عنه الفحص، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بالتسبب في ذلك، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.