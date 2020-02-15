ترامب: الرئيس الصيني يعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الصيني شي جينبينج "يعمل بجد" لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء، عن ترامب قوله خلال إحدى الفعاليات في واشنطن مساء أمس الجمعة "إنها مشكلة هائلة، لكنهم قادرون للغاية وسيتمكنون من حلها"، مشيرا إلى أنه تحدث مع شي.

وفيما يتعلق بالأمريكيين المصابين بالفيروس، قال ترامب "العديد منهم تتحسن حالتهم.. وقد تماثل البعض للشفاء تماما. لذلك، نحن في وضع جيد للغاية".