مقتل 8 جنود في كمين وسط مالي

أعلن الجيش المالي مقتل ثمانية من جنوده في كمين نصب لهم في منطقة غاو (وسط)، وذلك غداة مقتل 21 مدنياً في هجوم وقع أيضاً في وسط مالي الذي يشهد بصورة متزايدة هجمات إرهابية ومواجهات.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن "الكمين أوقع ثمانية قتلى وأربعة جرحى في صفوف القوات المسلّحة المالية التي تكبّدت أيضاً خسائر في العتاد"، من دون أن يحدد الجهة المشتبه بوقوفها خلف الهجوم الذي استهدف الجنود في قرية بينتيا.

وقتل جندي تاسع في هجوم منفصل وقع الجمعة أيضاً في موندورو.

وأتى هذان الهجومان بعيد ساعات على مقتل 21 مدنياً على الأقلّ في هجوم شنّه مسلّحون ليل الخميس-الجمعة على قرية أوغوساغو في وسط مالي.