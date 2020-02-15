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قتيل ومصابون في إطلاق نار ببرلين

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قتل شخص وأصيب عدد آخر في وقت متأخر من مساء الجمعة في إطلاق نار في قاعة للمؤتمرات في برلين، حسبما قال رجال الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إنه تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتشر رجال شرطة مسلحون حول قاعة تيمبودروم للمؤتمرات وتم فرض نطاق أمني حولها وتقوم الشرطة بالبحث عن عدد من المشتبه بهم.

وقامت الشرطة بإخراج الزائرين الموجودين في قاعة المؤتمرات من الأبواب الجانبية والخلفية.
وقالت الشرطة إنها لا تستطيع الكشف عن أي معلومات بشأن خلفية الهجوم في الوقت الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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