حفتر يوجه رسالة شديدة اللهجة لأردوغان: الجيش الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم

وجه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته التي ألقاها بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي مساء اليوم الجمعة: "‏لا سلم في البلاد إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة، ونزع سلاحها وطردها من ليبيا".

وأضاف أن "الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن"، وتابع "لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا، ولن نحيد عن ثوابتنا وهي تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة"، حسب ما ذكر موقع بوابة أفريقيا الإخباري.

ووجه المشير حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقال: "لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت تعبد الأصنام والأوثان"، مؤكداً أن الجيش الليبي لن يتوقف عن محاربة الميليشيات الإرهابية وطردها من البلاد، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيعلن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وأضاف "نحن على تخوم قلب طرابلس، وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها".

وشهدت عدة مدن ليبية اليوم مظاهرات عارمة، تنديداً بالتدخل التركي وإرسال المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعماً لجهود الجيش الوطني في محاربة الميليشيات الإرهابية.