اجتماع بين وزيري خارجية الصين والفاتيكان

أفادت "صحيفة الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أنّ وزيري خارجية الصين وانغ يي والفاتيكان الكاردينال بول كالاغر، عقدا اجتماعاً في ألمانيا، في لقاء نادر للغاية على هذا المستوى الرفيع بين الجانبين.
يذكر أن الدولتين اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عقود بسبب خلافات حول أمور دينية، ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تحسّناً مطّرداً منذ الاتفاق التاريخي الذي توصّلا إليه في 2018 بشأن تعيين الأساقفة الكاثوليك في الصين.
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