الإرياني: تصريحات ايران حول محور المقاومة اعتراف بالقتال إلى جانب الحوثيين

لفت وزير الإعلام اليمني، ​معمر الإرياني​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى إن "تصريحات قائد القوة الجوفضائية في ​الحرس الثوري​ ال​إيران​ي العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد ​فيلق القدس​ العميد محمد حجازي لقناة المسيرة إعلان إيراني واضح بالتواجد في ​البحر الأحمر​ واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب الحوثيين".

وأضاف: "‏التصريحات الصادرة من قيادات عسكرية إيرانية بارزة، تؤكد ما أشرنا إليه طيلة خمسة أعوام من ان الدعم الإيراني للحوثيين لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض".

واعتبر أن "التصعيد الأخير يندرج ضمن ما تعتبره إيران انتقام لمقتل ​سليماني​".

‏وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ" إدانة هذا العدوان الإيراني السافر على اليمن".

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وشدد على إن "العدوان الإيراني راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والجرحى و​النازحين​ في الداخل والخارج، ودمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وقاد البلد لأسوأ كارثة إنسانية".

‏ودعا الوزير الإرياني، ​مجلس الأمن الدولي​ بـ"استخدام كافة الوسائل المتاحة للضغط على ​النظام الإيراني​ والحرس الثوري لوقف تدخلاته وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين".

كما دعا إلى "تصنيف الحوثيين حركة إرهابية على غرار باقي "المليشيات" الطائفية الإيرانية في ​العراق​ و​لبنان​".