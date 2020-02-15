أكدت وزيرة ​الدولة​ ​النمسا​وية للشؤون الأوروبية، كارولين إدشتادلر أن بلادها تعمل حثيثا على إنهاء ​الهجرة​ غير الشرعية ومكافحة تجارة تهريب البشر واستغلالهم. ولفت إلى أن "النمسا ترحب بالحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يقضي بحق إسبانيا في ترحيل ​المهاجرين​ غير الشرعيين مباشرة إلى ​المغرب​، مشيرة الى ان هذا القرار سيكون له تأثير كبير على زيادة كفاءة ​سياسة​ قبول المهاجرين في ​اوروبا​". ورأت انه "يجب الاستفادة من هذا الحكم ودراسة ما إذا كان يمكن تطبيقه أيضًا على طرق تهريب المهاجرين العديدة عبر ​البحر المتوسط​، وأن النظام الحالي يحظر ترحيل المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مرة أخرى الى أوطانهم دون التحقق من أسباب فرارهم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة نمساوية: نعمل على إنهاء الهجرة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.