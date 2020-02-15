حصيلة فيروس كورونا في الصين تتخطّى 1500 وفاة و66 ألف إصابة

أعلنت ​السلطات الصينية​ أنّ ​فيروس كورونا​ المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصاً على الأقلّ بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق. وبذلك يتخطّى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.