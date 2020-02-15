ألمانيا تعتقل خلية متطرفة خططت لهجمات ضد سياسيين ومسلمين

السبت 15 فبراير 2020

اعتقلت السلطات الألمانية، الجمعة، 12 شخصاً في إطار تحقيق بشأن خلية يمينية متطرفة يُشتبه بأنها خططت لهجمات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين.



وفي بيان، قال الادعاء الألماني العام: "أوقفت الشرطة ١٢ ألمانياً ينتمون لخلية يمينية متطرفة صغيرة، لاتهامهم بالتخطيط لاعتداءات ضد سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين".

وأضاف أن الخلية التي تم إنشاؤها في سبتمبر/أيلول الماضي، كانت تهدف لهز نظام الدولة والمجتمع في ألمانيا والإطاحة به في نهاية المطاف.

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وبحسب البيان، فإن الادعاء العام يشتبه في قيام أربعة من الموقوفين بإنشاء المجموعة اليمينية ذات الطابع الإرهابي، فيما أبدى الثمانية الآخرون استعداداً لتقديم دعم "مالي" أو "مساعدة لحيازة أسلحة".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اعتقال هؤلاء الأشخاص جاء بعد حملة مداهمات شنتها الشرطة اليوم في ست ولايات هي: بادن ـ فورتمبرج "جنوب غرب"، راينلاند ـ بفالتس "جنوب غرب"، ساكسونيا السفلى "جنوب شرق" ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا "غرب"، ساكسن ـ انهالت "شمال" وولاية بافاريا "جنوب".

وتشمل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا، النازيين الجدد، وحركة مواطني الرايخ، وحركة بغيدا المعادية للإسلام، والدم والشرف والمعركة ١٨ (الذراع المسلحة لتنظيم الدم والشرف)، وجميع هذه التنظيمات معادية للمهاجرين وترفض الدستور، والنظام الألماني بشكله الحالي لا يعترف إلا بالإمبراطورية الألمانية التي أسسها أدولف هتلر، وانهارت بنهاية الحرب العالمية الثانية.

وبصفة عامة، يبلغ عدد المنتمين لكل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا مجتمعة ٢٥ ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية.