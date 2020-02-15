باباجان يدشن حزبه المناهض لأردوغان مطلع مارس‎

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان، الجمعة، اعتزامه التقدم لوزارة الداخلية بعريضة إنشاء حزبه الجديد في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، مشيرة إلى أن هذا التاريخ جاء بعد سلسلة من التأجيلات السابقة.

ووفق المصدر أعلن باباجان القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم أنه خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيقدم الأعضاء المؤسسون للحزب لوزارة الداخلية بعريضة تأسيس الكيان السياسي الجديد.

وأوضح وزير الاقتصاد التركي الأسبق أن الفريق المؤسس لحزبه المرتقب يضم نحو 300 عضو.

وأشار إلى أن الأعضاء المؤسسين قد انتهوا من إعداد لائحة عمل الحزب وبرنامجه السياسي خلال 4 أشهر، إلا أن عملية اختيار اسم الحزب وشعاره لا تزال مستمرة حتى الآن.

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يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشكلات تركيا ولم يعد مسموح بالحوار الداخلي فيه".

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضا مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب التي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة باباجان من حزب العدالة والتنمية في يوليو/تموز الماضي، حيث يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.

وكشف باباجان مؤخرا أنه عازم على تأسيس حزبه الجديد "لانتشال تركيا من كبوتها"، نافيا ما أثير من مزاعم حول عدوله عن هذه الفكرة لتأخره عن تدشين الحزب في يناير/كانون الثاني الماضي، كما كان قد أعلن من قبل أن الإعلان عن الحزب سيكون في ذلك الشهر.