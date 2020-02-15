شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. خطط وزارة الصناعة لدعم توجه مصر لإفريقيا أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المزمع عقده غدا الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لعرض رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر لإفريقيا، ومن المتوقع أن تحضر وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع.

ويأتى لقاء إفريقية النواب، مع وزيرة الصناعة والتجارة فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب أخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء من جانب، بالتوازي مع لقاء سفراء الدول الإفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الإفريقي من جانب أخر.

وكانت اللجنة قد استقبلت عدد من الوزراء، أخرهم وزير الهجرة نبيلة مكرم والتى أكدت ضرورة استخدام كافة أدوات "القوة الناعمة" المصرية فى دول القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق مبادرتين فى إطار توجه الدولة لتعزيز العلاقات المصرية – الإفريقية، أولهما تتمثل فى مبادرة "مصر تستطيع" التى تهدف إلى اجتذاب المستثمرين المصريين فى الخارج والداخل من أجل العمل فى إفريقيا.

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جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكاله اللجنة، وفي أمانة السر النائب جمال صابر.