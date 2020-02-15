​​اليوم.. وزير الأوقاف يلتقي أوائل الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، أوائل الفائزين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم من المصريين.

وقال وزير الأوقاف -في تصريح أمس الجمعة- إنه حرصًا منه على العناية بأهل القرآن الكريم وإكرامهم، سيتم ترشيح المتميزين من الفائزين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، لمن تنطبق عليه منهم شروط التقدم للاعتماد، كما سيتم إدراج الفائزين جميعًا على قائمة المشاركين في المسابقات الدولية.

وأشار وزير الأوقاف، في بيان أول الأربعاء في ختام المسابقة، إلى أن المتسابقين المصريين حققوا تفوقًا كاسحًا في الفروع التي اشتركوا بها بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وفازوا بالمركزين الأول والثاني في الفروع الأول والثاني والرابع، وفاز أربعة متسابقين آخرين من كل من الأردن وبلجيكا والنيجر وتنزانيا، وفاز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراكز التي حققوها بعد العشرة الأوائل.

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وأوضح الوزير أن مصر لم تشترك في الفرع المخصص للدول الأفريقية، لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة.

وأضاف أن نتيجة المسابقة تبشر بجيلٍ واعد من القراء المصريين، يتربع على عرش التلاوة، ويعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار، مؤكدا أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم، وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين.

الجدير بالذكر أن مصر حصدت المراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف المصرية في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري.