أمين تنظيم مستقبل وطن لـ"الخليج 365": لا نتلقى مليمًا من الحكومة.. ولسنا حزب الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- ميرا إبراهيم:

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، في حواره لـ"الخليج 365"، إن حزبه مستعد لكافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وجاهز بمرشحين في كافة الدوائر الانتخابية لكل من مجلسي النواب والشيوخ، والمحليات، نافيًا أن يكون مستقبل وطن هو حزب الدولة أو الحزب الحاكم.

وإلى نص الحوار:

- ما هي استعدادت الحزب للانتخابات المقبلة؟

نضع نصب أعيننا الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فهدف أي حزب سياسي هو الوصول للسلطة بالمشاركة في الانتخابات، ولتحقيق المشاركة الأفضل، لابد أن يمتلك الحزب أكبر عدد من المرشحين لخوض الانتخابات النيابية والمحلية، وهذه هي خطتنا. ونحن الآن في مرحلة بناء كوادر تنظيمية تدير هذه الاستحقاقات، وحاليًا نخضع الجميع لدورات تدريبية في إدارة الحملات الانتخابية.

- ما هي طبيعة هذه الدورات ومن الفئة المستهدفة؟

بما أنه لدينا تنظيم حزبي، فلابد من تأهيله لإدارة الحملات الانتخابية، وقبلها فرز مرشحين لخوض الانتخابات، إضافة لتجهيز كوادر يمكن الدفع بها بهذه الاستحقاقات الانتخابية، وأن تكون قادرة على إدارة حملاتها الانتخابية، ليس فقط إدراتها، بل الفوز بالانتخابات أيضًا، كما تعمل الدورات على تدريبهم على ممارسة عملهم داخل المجالس المنتخبة بطريقة صحيحة.

- هل النواب السابقين سيخضعون لتدريبات داخل الحزب أسوة بالمرشحين الجدد؟

النواب السابقون سيكون لديهم بالطبع جزء من هذه الخبرات، سنعمل على إضافة كل ما هو جديد لهم من خبرات سياسية، وسنقدم الدورات لكل نواب الحزب السابقين والمستقبليين معًا.

- ما هي الخريطة الانتخابية للحزب وعدد مرشحيه المرتقب؟

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نحن جاهزون لخوض كافة الاستحقاقات السياسية سواء انتخابات نيابية (مجلس نواب وشيوخ)، أو محليات، ومستعدون لطرح مرشحين لكافة المقاعد، أما عدد المقاعد التي سنفوز بها، فالقرار هنا للشعب.

- حزب مستقبل وطن.. هو الحزب الحاكم المقبل أم حزب الدولة؟

نحن لسنا حزبًا حاكمًا، أو حزب الدولة، بل نحن حزب دولة بما يعني أننا نساند الدولة المصرية، وهدفنا الأساسي إرضاء المواطن، فنحن لسنا صنيعة الدولة، ولا نتلقى مليمًا واحدًا من الدولة، ولا نحصل على أي دعم يفرقنا من الدولة عن باقي الأحزاب، ولكننا من باب الحرص على دولتنا المصرية وثقتنا في رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، فنحن داعمين له، ونرى أنه الشخص المناسب في هذا التوقيت من عمر الدولة المصرية.

- كم عدد أعضاء مستقبل وطن على مستوى الجمهورية؟

ما يقرب من الـ500 ألف عضو.

- الحزب يقود الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي.. ما هي وجهة مستقبل وطن في هذا الصدد؟

نحن نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة "75%" وللفردي 25% المتبقية، ولكن وجهة نظرنا لا تعني أنها رأي الدولة بالضرورة، كما يتخيل البعض، وحديثي لا يعني مصادرة على الحوار الوطني.

- لماذا دفعتم بالنائب الأسبق محمد أبو العنين، كمرشح عن دائرة الجيزة؟

منذ فترة اندماج الحزب والحملة ونحن نحاول المزج بين الشباب والقيادات وفي إطار هذه الخطة، فرغت دائرة قسم الجيزة، ومن خلال استطلاع رأي وجدنا الجميع يدعو ويؤيد نزول محمد أبو العنين كمرشح، وهو بالطبع قامة اقتصادية وسياسية كبيرة، وإنجازاته واضحة للعيان ومن هنا كان نداء أهالي الجيزة.​