فريق طبي ينجح في استئصال ورم يزن 5 كيلو من "خصية" مريض بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجح فريق طبي بقسم المسالك البولية بمستشفى قنا الجامعي، في استئصال ورم كبير بخصية مريض، يصل وزنه 5 كيلو جرامات، بعد شعور المريض بالألم منذ فترة.

وكان مستشفى الجامعة بقنا، استقبل مريض يعاني من الإصابة بورم في منطقة الحوض ويبلغ من العمر47 عامًا، وبدأ لديه الشعور بالألم منذ فترة، وخضع للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين إصابته بورم في الخصية، وخضع لجراحة دقيقة نجح خلالها الفريق الطبي من استئصال الورم الذي يزن 5 كجم.

ضم الفريق الطبي قسم جراحة المسالك البولية كل من الدكتور عمر أحمد مدرس مساعد بقسم جراحة المسالك البولية، والدكتور محمد جيلاني معيد بالقسم, والدكتور مصطفي راشد نايب بالقسم، ومن قسم التخدير الدكتور أحمد فتحي مدرس واستشاري التخدير والعناية، والدكتور محمد جابر مدرس مساعد التخدير والعناية، والدكتور محمد حسام نائب التخدير والعناية، لافتًا إلى أن الفريق طبي جاء تحت إشراف الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية والدكتور جاد سيد رئيس قسم التخدير.​