بسبب الخلافات الزوجية.. سائق تاكسي يشعل النيران بجسده ويتوفى متفحمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أقدم سائق تاكسي بمدينة طنطا، على إشعال النيران في جسده مما أدى إلى وفاته متفحمًا بسبب الخلافات الزوجية.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا يفيد بقيام سائق تاكسي يدعي "م.س.ش"، 32 سنة، بشارع رزق لله بمدينة طنطا، بإشعال النيران في جسده مما أدى إلى تفحمه ووفاته في الحال.

وانتقل الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم أول طنطا، وتبين من التحريات المبدئية أن هناك خلافات بين المتوفي وزوجته "م .ا."، وقام الزوج على آثارها بسكب البنزين على جسده وإشعال النيران به داخل شقته و صعد وهو مشتعل لشقة والدته مما أدي إلى احتراق محتوى الشقتين وتوفى الزوج متفحمًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.​